Bánh ram ít bất ngờ gây chú ý tại Mỹ
Một TikToker tại Mỹ không ngần ngại chấm bánh ram ít Việt Nam 9/10 và gọi đây là một trong những món ngon nhất từng thử
Cửa hàng thời trang 3 tầng ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) nứt toác, có nguy cơ sập khi nhà bên cạnh đào móng.
Một TikToker tại Mỹ không ngần ngại chấm bánh ram ít Việt Nam 9/10 và gọi đây là một trong những món ngon nhất từng thử
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