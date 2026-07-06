Haaland được Công chúa Na Uy ôm chúc mừng sau chiến thắng lịch sử
Sau khi đánh bại Brazil để vào tứ kết, tuyển Na Uy được chị em Công chúa Ingrid Alexandra đến tận phòng thay đồ chúc mừng.
Cố tình huých người và có pha phạm lỗi với Martin Odegaard trong trận Brazil - Na Uy sáng 6/7, Neymar chủ động tiến đến xin lỗi, làm hòa với đối phương khi hết trận.
Sau khi đánh bại Brazil để vào tứ kết, tuyển Na Uy được chị em Công chúa Ingrid Alexandra đến tận phòng thay đồ chúc mừng.
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