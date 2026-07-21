Enzo Fernandez không dám ôm Messi
Sau sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, tiền vệ mang áo số 24 không dám tiến đến để ôm đội trưởng của mình.
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Sau sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, tiền vệ mang áo số 24 không dám tiến đến để ôm đội trưởng của mình.
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