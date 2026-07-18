Nước lũ ập vào nhà, cuốn trôi xe SH, két sắt ở Lai Châu
Ngày 17/7, chỉ trong hơn 1 phút, dòng nước lũ tràn vào nhà anh Tuấn Hùng, cuốn theo nhiều tài sản giá trị trong đó có chiếc xe máy và két sắt.
Sau khi ông Trương Văn Nghiệm (TP.HCM) qua đời, các cháu ông khi đến nhà vẫn quen miệng chào, ghé vào phòng ông. Cảnh tượng khiến nhiều người xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngày 17/7, chỉ trong hơn 1 phút, dòng nước lũ tràn vào nhà anh Tuấn Hùng, cuốn theo nhiều tài sản giá trị trong đó có chiếc xe máy và két sắt.
Trong lúc ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh, tuyển Argentina bất ngờ khi tìm thấy chai nước ghi hướng đá phạt đền của thủ môn Jordan Pickford bỏ quên trên sân.
Chân sút số 10 của tuyển Anh không giấu nổi sự tiếc nuối sau khi "Tam Sư" bị Argentina lội ngược dòng ở trận bán kết rạng sáng 16/7.
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội trưởng tuyển Argentina khiến fan thích thú.
Ở trận bán kết Anh - Argentina, Messi có pha xử lý đẳng cấp khiến cầu thủ "Tam sư" phải phạm lỗi để ngăn cản. Khoảnh khắc M10 ngã xuống sân, cả đội nhanh chóng lao tới bảo vệ đàn anh.
Ngôi sao của tuyển Anh và Argentina có tình huống đấu khẩu thu hút sự chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 16/7.
Trước trận đấu quan trọng, đội trưởng tuyển Argentina thể hiện tâm lý thoải mái khiến fan thích thú.
Biết hoàn cảnh người mẹ phải chạy thận, kinh tế khó khăn, Thanh Tùng (Quảng Ninh) không lấy 250.000 đồng tiền xe và đề nghị tiếp tục chở miễn phí nếu hai mẹ con cần.
Dù các con đã ly hôn, bố chồng vẫn có cách quan tâm con dâu cũ và các cháu rất tinh tế.
Khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina tìm thấy người nhà của đồng đội giữa biển người trên khán đài khiến dân mạng trầm trồ.