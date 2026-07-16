Cảnh Messi và Bellingham đấu khẩu gay gắt
Ngôi sao của tuyển Anh và Argentina có tình huống đấu khẩu thu hút sự chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 16/7.
Trong lúc ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh, tuyển Argentina bất ngờ khi tìm thấy chai nước ghi hướng đá phạt đền của thủ môn Jordan Pickford bỏ quên trên sân.
Ngôi sao của tuyển Anh và Argentina có tình huống đấu khẩu thu hút sự chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 16/7.
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