Khoảnh khắc gây sốt của Messi khi kiểm tra an ninh
Ngôi sao Argentina khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục mỉm cười trong lúc được kiểm tra an ninh tại sân bay ở Miami.
Với sự tính toán chính xác đến từng chi tiết, cả căn nhà 200 m2 được nhóm "thần đèn" nâng lên, di chuyển đến vị trí mới cách đó vài trăm mét.
Ngôi sao Argentina khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục mỉm cười trong lúc được kiểm tra an ninh tại sân bay ở Miami.
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Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ giáng xuống nhà dân tại xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đường dây điện bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ.
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