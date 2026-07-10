Cái ôm của Desire Doue dành cho Achraf Hakimi hút triệu view
Sau khi cùng tuyển Pháp giành chiến thắng ở tứ kết World Cup 2026, Desire Doue dành cái ôm chân tình cho người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi.
Tiền đạo Erling Haaland cùng các cầu thủ tuyến Na Uy đang tập luyện gắt gao trước thềm trận đấu quan trọng tại World Cup 2026.
Sau khi cùng tuyển Pháp giành chiến thắng ở tứ kết World Cup 2026, Desire Doue dành cái ôm chân tình cho người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi.
Anastasia Kostromitina hút triệu view với các clip tái hiện lại khoảnh khắc hài hước của tiền đạo ngôi sao tuyển Na Uy.
Nam Long Fresh 2026 khởi động, tiếp tục lan tỏa thói quen sống xanh và bảo vệ môi trường đến mọi người. Đây là hoạt động cộng đồng hiện thực hóa cam kết ESG của Tập đoàn Nam Long.
Sau chiến thắng ngược dòng lịch sử trước Ai Cập, các cầu thủ Argentina đã hát vang bài ca ăn mừng với điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo".
Bắt đầu từ 3 bức ảnh tư liệu chiến tranh, KTS Nguyễn Xuân Thắng dành gần 10 năm giải mã từng chi tiết để xác định vị trí rãnh mộ tại khu vực nay là công viên Lê Thị Riêng.
Messi luôn là trung tâm của đội tuyển Argentina, với các đồng đội luôn thể hiện sự yêu mến và tôn sùng anh.
Căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang bị lũ cuốn sập hoàn toàn. May mắn, các thành viên và một số tài sản đã được di dời trước đó.
Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.
Khoảnh khắc nam shipper tự bới cơm, ngồi ăn cùng gia đình khách như người thân thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Từ mối quan hệ cô giáo - học viên, Ngọc Ánh và Seong Jun viết nên chuyện tình đẹp.