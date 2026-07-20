Chàng trai bật khóc ôm mẹ ung thư giai đoạn cuối
Biết thời gian bên mẹ không còn nhiều, Văn Hải đã lưu lại từng khoảnh khắc giản dị như một kỷ niệm vô giá trước ngày chia xa.
Khoảnh khắc đối lập giữa sự bình tĩnh của Lamine Yamal và những căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Biết thời gian bên mẹ không còn nhiều, Văn Hải đã lưu lại từng khoảnh khắc giản dị như một kỷ niệm vô giá trước ngày chia xa.
Trước sự tốt bụng, ấm áp của cô gái Canada, Duy Đức (sinh năm 2005, nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội) không giấu được sự xúc động.
Hình ảnh siêu sao số 10 quan sát, tính toán trước khi thực hiện pha đá phạt ở trận bán kết với tuyển Anh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.
Ở một tình huống tranh chấp khiến Messi ngã xuống sân, các cầu thủ Anh và Argentina lao vào cãi vã. Romero bất ngờ đẩy mạnh đồng đội Enzo Fernandez vào người ngôi sao "Tam sư" Jude Bellingham.
Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc, mong "chị Hai Lệ" có được danh phận một người vợ. Tấm lòng son sắt gần 6 thập kỷ cuối cùng cũng đổi lại một cái kết vẹn tròn.
Sau khi ông Trương Văn Nghiệm (TP.HCM) qua đời, các cháu ông khi đến nhà vẫn quen miệng chào, ghé vào phòng ông. Cảnh tượng khiến nhiều người xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngày 17/7, chỉ trong hơn 1 phút, dòng nước lũ tràn vào nhà anh Tuấn Hùng, cuốn theo nhiều tài sản giá trị trong đó có chiếc xe máy và két sắt.
Ở trận bán kết Anh - Argentina, Messi có pha xử lý đẳng cấp khiến cầu thủ "Tam sư" phải phạm lỗi để ngăn cản. Khoảnh khắc M10 ngã xuống sân, cả đội nhanh chóng lao tới bảo vệ đàn anh.
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội trưởng tuyển Argentina khiến fan thích thú.
Chân sút số 10 của tuyển Anh không giấu nổi sự tiếc nuối sau khi "Tam Sư" bị Argentina lội ngược dòng ở trận bán kết rạng sáng 16/7.