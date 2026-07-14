Messi giúp Martinez tìm người thân giữa 'rừng' cổ động viên
Khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina tìm thấy người nhà của đồng đội giữa biển người trên khán đài khiến dân mạng trầm trồ.
Dù các con đã ly hôn, bố chồng vẫn có cách quan tâm con dâu cũ và các cháu rất tinh tế.
Khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina tìm thấy người nhà của đồng đội giữa biển người trên khán đài khiến dân mạng trầm trồ.
Sáng 13/7, gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và đang đợi kết quả giám định ADN.
Bão Bavi gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, khiến trường học đóng cửa, hàng chục nghìn người sơ tán.
Tiền đạo tuyển Na Uy gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại cảnh mình bị một cổ động viên quay lén trong lúc nghỉ ngơi tại khách sạn.
Clip chúc mừng năm mới gửi fan Việt của Haaland và Bellingham thời còn khoác áo Dortmund bất ngờ được chia sẻ lại trước thềm trận tứ kết.
Trước khi bước vào tứ kết, tuyển Argentina có những phút giây nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ tại đại bản doanh ở bang Kansas (Mỹ).
Trong trận thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ tại tứ kết World Cup, Keyne - em trai 4 tuổi của Yamal - khiến nhiều người thích thú khi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài.
Hơn 900 con rắn sổng chuồng ở Hoành Châu (Trung Quốc) do bão Maysak gây sợ hãi. Nhiều con vật khác như rắn, ngựa vằn cũng được thấy ngụp lặn trong dòng lũ đục ngầu.
Tiền đạo Erling Haaland cùng các cầu thủ tuyến Na Uy đang tập luyện gắt gao trước thềm trận đấu quan trọng tại World Cup 2026.
Sau khi cùng tuyển Pháp giành chiến thắng ở tứ kết World Cup 2026, Desire Doue dành cái ôm chân tình cho người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi.