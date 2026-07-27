Hành trình đi tìm hài cốt bố vợ liệt sĩ của con rể 62 tuổi
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Hoàng Nam hy sinh, người con rể 62 tuổi vẫn lặng lẽ lần theo từng manh mối, mong một ngày đưa bố vợ trở về với gia đình.
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Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Hoàng Nam hy sinh, người con rể 62 tuổi vẫn lặng lẽ lần theo từng manh mối, mong một ngày đưa bố vợ trở về với gia đình.
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