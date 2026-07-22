Sau khi ông Trương Văn Nghiệm (TP.HCM) qua đời, các cháu ông khi đến nhà vẫn quen miệng chào, ghé vào phòng ông. Cảnh tượng khiến nhiều người xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.