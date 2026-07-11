Yamal cười với em trai 4 tuổi đang ăn mừng cuồng nhiệt
Trong trận thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ tại tứ kết World Cup, Keyne - em trai 4 tuổi của Yamal - khiến nhiều người thích thú khi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài.
Trước khi bước vào tứ kết, tuyển Argentina có những phút giây nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ tại đại bản doanh ở bang Kansas (Mỹ).
Trong trận thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ tại tứ kết World Cup, Keyne - em trai 4 tuổi của Yamal - khiến nhiều người thích thú khi ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài.
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