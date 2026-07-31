16:02 29/7/2026
16:02 29/7/2026
Đời sống
7.5K
Đoạn video đang lan truyền trên X ghi lại cảnh con mèo phát hiện điều bất thường trước khi mặt đất rung chuyển. Các nhà khoa học cho rằng hành vi này nhiều khả năng liên quan đến khả năng cảm nhận sóng địa chấn hơn là "biết trước" thiên tai.
06:00 30/7/2026
06:00 30/7/2026
Đời sống
14.2K
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thừa hưởng lòng quả cảm và ý chí chiến đấu từ bậc cha chú trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông xông pha vào mặt trận và hy sinh năm 1968.
05:45 29/7/2026
05:45 29/7/2026
Đời sống
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Sau World Cup 2026, tình huống hài hước giữa bé Keyne, em trai tiền đạo ngôi sao Lamine Yamal, cùng hậu vệ Tây Ban Nha Marc Cucurella được nhiều dân mạng chia sẻ, hút triệu view trên mạng xã hội.
17:48 28/7/2026
17:48 28/7/2026
Đời sống
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Nhờ sự nhanh trí, Khắc Huy cứu được em họ 5 tuổi vùng vẫy dưới hồ nước sâu thoát khỏi nguy hiểm.
16:33 28/7/2026
16:33 28/7/2026
Đời sống
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Trong ngày tốt nghiệp, Đức Mạnh (sinh năm 2003), tặng bố mẹ con lợn đất bản thân đã nuôi trong 4 năm đại học, chứa hơn 10 triệu đồng.
07:39 28/7/2026
07:39 28/7/2026
Đời sống
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Hơn nửa thế kỷ sau ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu hy sinh, con trai và con gái ông mong mỏi tìm được hài cốt cha, để đưa ông nằm lại bên cạnh mẹ.
10:17 27/7/2026
10:17 27/7/2026
Đời sống
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Giữa chiến trường ở Quảng Trị, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh viết bức thư dự báo về sự hy sinh, kèm chỉ dẫn vị trí mình nằm xuống. 29 năm sau, vợ ông đưa được chồng trở về.
06:00 27/7/2026
06:00 27/7/2026
Đời sống
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Sau đám cưới chỉ có ngụm nước chè mời bà con lối xóm, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được ở bên vợ chưa đầy 7 ngày. Ông ra mặt trận, rồi hy sinh sau một năm ngày cưới.
08:30 26/7/2026
08:30 26/7/2026
Đời sống
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Kiên trì thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập gym đều đặn, Phương Duy (sinh năm 2001, TP.HCM) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lột xác vẻ ngoài.
06:00 26/7/2026
06:00 26/7/2026
Đời sống
4.9K
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Hoàng Nam hy sinh, người con rể 62 tuổi vẫn lặng lẽ lần theo từng manh mối, mong một ngày đưa bố vợ trở về với gia đình.