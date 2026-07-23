Vợ liệt sĩ ở TP.HCM nghẹn ngào hôn tấm ảnh phục dựng của chồng
Gần sáu thập kỷ trôi qua kể từ khi chồng hy sinh, bà Đỗ Thị Ân mang theo nỗi nhớ mong khôn nguôi. Bà bật khóc trong giây phút nhận tấm ảnh phục dựng chân dung ông thời trẻ.
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Gần sáu thập kỷ trôi qua kể từ khi chồng hy sinh, bà Đỗ Thị Ân mang theo nỗi nhớ mong khôn nguôi. Bà bật khóc trong giây phút nhận tấm ảnh phục dựng chân dung ông thời trẻ.
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