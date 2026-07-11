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'Thần đèn' dời ngôi nhà 200 m2

'Thần đèn' dời ngôi nhà 200 m2

06:06 3/7/2026 06:06 3/7/2026 Đời sống 2.7K

Với sự tính toán chính xác đến từng chi tiết, cả căn nhà 200 m2 được nhóm "thần đèn" nâng lên, di chuyển đến vị trí mới cách đó vài trăm mét.

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