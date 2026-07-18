Nam nhân viên bật khóc khi được khách Tây an ủi, tip 500.000 đồng
Trước sự tốt bụng, ấm áp của cô gái Canada, Duy Đức (sinh năm 2005, nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội) không giấu được sự xúc động.
Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc, mong "chị Hai Lệ" có được danh phận một người vợ. Tấm lòng son sắt gần 6 thập kỷ cuối cùng cũng đổi lại một cái kết vẹn tròn.
Trước sự tốt bụng, ấm áp của cô gái Canada, Duy Đức (sinh năm 2005, nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội) không giấu được sự xúc động.
Ở một tình huống tranh chấp khiến Messi ngã xuống sân, các cầu thủ Anh và Argentina lao vào cãi vã. Romero bất ngờ đẩy mạnh đồng đội Enzo Fernandez vào người ngôi sao "Tam sư" Jude Bellingham.
Biết thời gian bên mẹ không còn nhiều, Văn Hải đã lưu lại từng khoảnh khắc giản dị như một kỷ niệm vô giá trước ngày chia xa.
Sau khi ông Trương Văn Nghiệm (TP.HCM) qua đời, các cháu ông khi đến nhà vẫn quen miệng chào, ghé vào phòng ông. Cảnh tượng khiến nhiều người xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Ở trận bán kết Anh - Argentina, Messi có pha xử lý đẳng cấp khiến cầu thủ "Tam sư" phải phạm lỗi để ngăn cản. Khoảnh khắc M10 ngã xuống sân, cả đội nhanh chóng lao tới bảo vệ đàn anh.
Ngày 17/7, chỉ trong hơn 1 phút, dòng nước lũ tràn vào nhà anh Tuấn Hùng, cuốn theo nhiều tài sản giá trị trong đó có chiếc xe máy và két sắt.
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội trưởng tuyển Argentina khiến fan thích thú.
Chân sút số 10 của tuyển Anh không giấu nổi sự tiếc nuối sau khi "Tam Sư" bị Argentina lội ngược dòng ở trận bán kết rạng sáng 16/7.
Trong lúc ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh, tuyển Argentina bất ngờ khi tìm thấy chai nước ghi hướng đá phạt đền của thủ môn Jordan Pickford bỏ quên trên sân.
Ngôi sao của tuyển Anh và Argentina có tình huống đấu khẩu thu hút sự chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 16/7.