Cô gái hút triệu fan vì quá giống Haaland
Sasha Katrich, blogger kiêm người mẫu Nga, gây sốt khi có gương mặt giống tiền đạo Erling Haaland.
Từ mối quan hệ cô giáo - học viên, Ngọc Ánh và Seong Jun viết nên chuyện tình đẹp.
Sasha Katrich, blogger kiêm người mẫu Nga, gây sốt khi có gương mặt giống tiền đạo Erling Haaland.
Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Xung phong xuống nhận đơn hàng cho mẹ, bé trai 4 tuổi ở TP.HCM gây sốt vì màn tương tác dễ thương với người giao hàng.
Trong livestream hôm 3/7 của YouTuber IShowSpeed, Nguyễn Ngọc Phát gây ấn tượng khi góp mặt trình diễn màn tâng bóng nghệ thuật.
Cố tình huých người và có pha phạm lỗi với Martin Odegaard trong trận Brazil - Na Uy sáng 6/7, Neymar chủ động tiến đến xin lỗi, làm hòa với đối phương khi hết trận.
Sau khi đánh bại Brazil để vào tứ kết, tuyển Na Uy được chị em Công chúa Ingrid Alexandra đến tận phòng thay đồ chúc mừng.
Khi CĐV ném điện thoại xuống sân để thu hút sự chú ý, thủ môn Vozinha có hành động tinh tế, nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Tận dụng lợi thế ngoại hình có phần giống Haaland, Julia Grop quay nhiều video bắt chước anh rồi chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh tiền đạo tuyển Cape Verde gục đầu khóc nức nở trong vòng tay vợ con sau trận thua sát nút Argentina gây sốt mạng xã hội.
Do không rút phích cắm khi dùng xong, chiếc ghế massage ở nhà bố mẹ chị Ngọc Ánh bị chập điện giữa đêm, khiến tài sản bị thiêu rụi.