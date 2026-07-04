Video người mẫu Julia Grop bắt chước Haaland gây sốt mạng xã hội
Tận dụng lợi thế ngoại hình có phần giống Haaland, Julia Grop quay nhiều video bắt chước anh rồi chia sẻ trên mạng xã hội.
Khi CĐV ném điện thoại xuống sân để thu hút sự chú ý, thủ môn Vozinha có hành động tinh tế, nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Tận dụng lợi thế ngoại hình có phần giống Haaland, Julia Grop quay nhiều video bắt chước anh rồi chia sẻ trên mạng xã hội.
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