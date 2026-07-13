Nghĩ con đã được người kia đưa đi học, cả bố và mẹ đều rời nhà như thường lệ. Tuy nhiên, bé trai 5 tuổi lại một mình chạy bộ khoảng 1 km đuổi theo mẹ đến cơ quan và may mắn được người tốt giúp đỡ.