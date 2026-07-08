Người phụ nữ 58 năm giữ lời hẹn cưới với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.
Căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang bị lũ cuốn sập hoàn toàn. May mắn, các thành viên và một số tài sản đã được di dời trước đó.
Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.
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