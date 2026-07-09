Nam Long Fresh 2026 khởi động, lan tỏa hành trình sống xanh
Nam Long Fresh 2026 khởi động, tiếp tục lan tỏa thói quen sống xanh và bảo vệ môi trường đến mọi người. Đây là hoạt động cộng đồng hiện thực hóa cam kết ESG của Tập đoàn Nam Long.
Bắt đầu từ 3 bức ảnh tư liệu chiến tranh, KTS Nguyễn Xuân Thắng dành gần 10 năm giải mã từng chi tiết để xác định vị trí rãnh mộ tại khu vực nay là công viên Lê Thị Riêng.
Nam Long Fresh 2026 khởi động, tiếp tục lan tỏa thói quen sống xanh và bảo vệ môi trường đến mọi người. Đây là hoạt động cộng đồng hiện thực hóa cam kết ESG của Tập đoàn Nam Long.
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