9 giờ trước
07:32 2/7/2026
Đời sống
6.3K
Nghĩ con đã được người kia đưa đi học, cả bố và mẹ đều rời nhà như thường lệ. Tuy nhiên, bé trai 5 tuổi lại một mình chạy bộ khoảng 1 km đuổi theo mẹ đến cơ quan và may mắn được người tốt giúp đỡ.
10 giờ trước
06:30 2/7/2026
Đời sống
2.4K
Sau một chuyến du lịch, Phong quyết định theo đuổi mục tiêu chuyển đến Việt Nam sinh sống lâu dài. Hiện anh làm thợ mỏ ở Úc để tích lũy vốn.
22:41 30/6/2026
22:41 30/6/2026
Đời sống
Trước trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 giữa Mexico và Ecuador, hàng trăm CĐV đội chủ nhà kéo đến khách sạn nơi cầu thủ nước bạn ở để "phá đám" giấc ngủ của họ.
21 giờ trước
19:00 1/7/2026
Đời sống
1.1K
Sự cố xảy ra khi hai du khách hạ cánh tại bãi biển Bãi Cháy. Đội cứu hộ có mặt và giải cứu an toàn chỉ sau vài phút.
22 giờ trước
18:10 1/7/2026
Đời sống
1.4K
Sau khi Mexico giành chiến thắng ở vòng 1/16, hàng triệu người hâm mộ đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng, tạo ra bầu không khí hiếm có.
23 giờ trước
16:50 1/7/2026
Đời sống
9.5K
Chỉ boa thêm 7.000 đồng cho shipper giữa trưa nắng, cô gái ở TP.HCM không ngờ lại nhận được màn ăn mừng đầy phấn khích.
15:59 1/7/2026
15:59 1/7/2026
Đời sống
Anh Trương (Trung Quốc) phải bỏ ra nhiều chi phí sửa chữa chiếc xe sang sau khi phương tiện bị 4 bé trai nghịch ngợm làm hư hỏng.
15:07 1/7/2026
15:07 1/7/2026
Đời sống
Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ giáng xuống nhà dân tại xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đường dây điện bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ.
12:10 1/7/2026
12:10 1/7/2026
Đời sống
4.1K
Biểu cảm khó đỡ của một cổ động viên Thụy Điển trên khán đài giữa vòng vây của người hâm mộ tuyển Pháp.
10:03 1/7/2026
10:03 1/7/2026
Đời sống
11.0K
Đoạn video ghi lại cảnh Endrick lấy gói kẹo cao su của HLV Carlo Ancelotti trong trận Brazil đấu với Nhật Bản để phát cho đồng đội thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem trên X.