Đám cưới 'không chú rể' của cặp đôi ở miền Tây gây sốt
Tại đám cưới, cô dâu và người bạn đời nhận được nhiều của hồi môn có giá trị từ gia đình hai bên.
Mỗi chiếc răng, đoạn xương được chọn đều có thể trở thành "mảnh ghép" giúp giải mã ADN, mở thêm cơ hội đưa liệt sĩ trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
Tại đám cưới, cô dâu và người bạn đời nhận được nhiều của hồi môn có giá trị từ gia đình hai bên.
Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi lốc xoáy bất ngờ cuốn một chiếc ôtô lên không trung rồi quăng mạnh sang lề đường ở Trung Quốc.
Tấm ảnh phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao cho vợ và các em ông trong cảm xúc nghẹn ngào. Sau 58 năm, gia đình cũng có tấm hình để thờ người chồng, người anh thân yêu.
Gần sáu thập kỷ trôi qua kể từ khi chồng hy sinh, bà Đỗ Thị Ân mang theo nỗi nhớ mong khôn nguôi. Bà bật khóc trong giây phút nhận tấm ảnh phục dựng chân dung ông thời trẻ.
Ông Hoàng Văn Toan, em trai liệt sĩ Hoàng Văn Phan, kể trước khi ra chiến trường, anh trai ông yêu một người con gái. Dù vậy, ông chưa một lần dám cầm tay vì sợ để lại vấn vương.
Dằn vặt trước ánh mắt của những người mẹ liệt sĩ ngóng con ở quê nhà, bác sĩ quân y Trần Văn Bản gần 50 năm miệt mài đi tìm đồng đội.
Tiền đạo sinh năm 2007 có hành động đưa cúp chiến thắng cho Công chúa Leonor. Phản ứng sau đó của công chúa khiến người hâm mộ bất ngờ.
Trong buổi gặp gỡ cùng Hoàng gia Tây Ban Nha, Lamine Yamal có khoảnh khắc gây tranh cãi khi dường như phớt lờ lời chào hỏi của Công chúa Sofia.
Bà Phùng Ngọc Anh - nhân chứng duy nhất sống sót trong đêm liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu hy sinh - mang theo ký ức ấy suốt gần 60 năm và chưa nguôi mong mỏi tìm đồng đội.
Mang khoản tiền nợ năm xưa quay lại sạp tạp hóa cũ để gửi trả, người phụ nữ bàng hoàng rơi nước mắt khi biết tin người chủ quán tốt bụng đã qua đời từ lâu.