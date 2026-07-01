Shipper vui mừng vì được khách boa thêm 7.000 đồng giữa trưa nắng
Chỉ boa thêm 7.000 đồng cho shipper giữa trưa nắng, cô gái ở TP.HCM không ngờ lại nhận được màn ăn mừng đầy phấn khích.
Sự cố xảy ra khi hai du khách hạ cánh tại bãi biển Bãi Cháy. Đội cứu hộ có mặt và giải cứu an toàn chỉ sau vài phút.
Chỉ boa thêm 7.000 đồng cho shipper giữa trưa nắng, cô gái ở TP.HCM không ngờ lại nhận được màn ăn mừng đầy phấn khích.
Sau khi Mexico giành chiến thắng ở vòng 1/16, hàng triệu người hâm mộ đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng, tạo ra bầu không khí hiếm có.
Anh Trương (Trung Quốc) phải bỏ ra nhiều chi phí sửa chữa chiếc xe sang sau khi phương tiện bị 4 bé trai nghịch ngợm làm hư hỏng.
Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ giáng xuống nhà dân tại xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đường dây điện bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ.
Biểu cảm khó đỡ của một cổ động viên Thụy Điển trên khán đài giữa vòng vây của người hâm mộ tuyển Pháp.
Đoạn video ghi lại cảnh Endrick lấy gói kẹo cao su của HLV Carlo Ancelotti trong trận Brazil đấu với Nhật Bản để phát cho đồng đội thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem trên X.
Một đoạn video của du khách người Đức quay ngẫu hứng cảnh lễ tân khách sạn ngủ quên khi xem World Cup bất ngờ gây sốt mạng xã hội,
Trước trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 giữa Mexico và Ecuador, hàng trăm CĐV đội chủ nhà kéo đến khách sạn nơi cầu thủ nước bạn ở để "phá đám" giấc ngủ của họ.
Trận mưa lớn từ đêm đến sáng 30/6 khiến nhiều nhà dân tại Hải Phòng ngập lụt, tình hình giao thông gặp khó khăn.
Cảnh tượng thanh niên Nhật Bản đứng giữa vòng vây fan bóng đá Brazil, với biểu cảm đau khổ khi "Samurai xanh" gục ngã trước Selecao ở vòng 1/16 được chia sẻ khắp mạng xã hội.