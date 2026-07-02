Chàng trai làm thợ mỏ ở Australia để nuôi ước mơ sống tại Việt Nam
Sau một chuyến du lịch, Phong quyết định theo đuổi mục tiêu chuyển đến Việt Nam sinh sống lâu dài. Hiện anh làm thợ mỏ ở Úc để tích lũy vốn.
Nghĩ con đã được người kia đưa đi học, cả bố và mẹ đều rời nhà như thường lệ. Tuy nhiên, bé trai 5 tuổi lại một mình chạy bộ khoảng 1 km đuổi theo mẹ đến cơ quan và may mắn được người tốt giúp đỡ.
Sau một chuyến du lịch, Phong quyết định theo đuổi mục tiêu chuyển đến Việt Nam sinh sống lâu dài. Hiện anh làm thợ mỏ ở Úc để tích lũy vốn.
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