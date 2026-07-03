Cử chỉ ấm áp của Ronaldo
Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.
Màn trình diễn sáng chói trước Croatia ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 thêm một lần nữa khiến CĐV thế giới đặt dấu hỏi về giới hạn của Cristiano Ronaldo.
Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.
Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Sáng 3/7, Ivan Perisic ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha mở tỷ số 1-0 cho Croatia trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Pedro Porro có pha di chuyển cắt mặt rồi đánh đầu tung lưới tuyển Áo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal có pha dứt điểm tinh tế vào lưới Áo mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, đội chủ nhà Mỹ xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 trong thế thiếu người để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.