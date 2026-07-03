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Yamal tu tin khi nhac den tuyen Phap hinh anh

Yamal tự tin khi nhắc đến tuyển Pháp

23 giờ trước 10:00 2/7/2026 World Cup 2026 1.3K

Tối 1/7, đoạn phỏng vấn của Lamine Yamal với Partidazo COPE trước thềm cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên X.

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