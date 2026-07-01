Pháp ấn định tỷ số 3-0 trước Thụy Điển
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mbappe dứt điểm kỹ thuật tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Antonio Nusa có pha cứa lòng điệu nghệ vào lưới Bờ Biển Ngà mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 29/6, hình ảnh các tuyển thủ Canada ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng Nam Phi ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Tối 28/6, đoạn video về ''sự cố hy hữu'' của một CĐV Argentina sau trận gặp Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.