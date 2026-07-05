Morroco ấn định chiến thắng 3-0 trước Canada
Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahi hoàn tất cú đúp vào lưới Canada nâng tỷ số lên 2-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahighi bàn vào lưới Canada mở tỷ số 1-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Colombia thắng Ghana 1-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.
Rạng sáng 4/7, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Sáng 3/7, Ivan Perisic ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha mở tỷ số 1-0 cho Croatia trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.