Hành động đẹp của các tuyển thủ Brazil
Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.
Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của một nhóm CĐV Argentina sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 đang nhận được sự chú ý trên X
Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Morocco cho Hà Lan ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đức mở tỷ số 1-0 cho Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Tối 28/6, video buổi giao lưu giữa các tuyển thủ Brazil với CĐV tại Houston, Hoa Kỳ trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 gây chú ý trên X.