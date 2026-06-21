Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu ở Moscow
Nga tố Ukraine tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow. Một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở thủ đô.
Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Nga tố Ukraine tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow. Một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở thủ đô.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký bản ghi nhớ sơ bộ với Tehran. Ngay sau đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, với gương mặt đăm chiêu, giơ cao văn bản vào tối 17/6.
Giới chức Mỹ ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 tháng.
Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội.
Một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga gặp nạn tại vùng Irkutsk ở Siberia trong chuyến bay huấn luyện. Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đều thoát nạn sau khi nhảy dù.
Oanh tạc cơ B-52 gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards tại California. Giới chức Mỹ cho biết cả 8 người trên máy bay thiệt mạng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi cơ quan từ chính phủ đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, sẽ ủng hộ quyết định của Lãnh tụ Tối cao về tiến trình đàm phán với Mỹ.
Màn chào sàn Nasdaq trị giá 75 tỷ USD của SpaceX lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử, đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Tren de Aragua, khẳng định băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không còn nơi trú ẩn an toàn.
Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.