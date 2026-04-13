09:03 13/4/2026
Iran công bố video cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. rời eo biển Hormuz, dọa tấn công nếu không tuân lệnh, trong khi phía Mỹ khẳng định hoạt động phù hợp luật quốc tế.
14:37 11/4/2026
Ông JD Vance dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị hòa đàm với Iran. Phía Iran có mặt tại Islamabad đêm qua và đã có một số hoạt động ngoại giao bên lề tại Islamabad. Phái đoàn Mỹ hạ cánh trong khung giờ trưa nay. Cả hai bên đều thể hiện thái độ vui vẻ, thiện chí khi xuất hiện tại sân bay và nhận sự đón tiếp đầy thịnh tình từ nước chủ nhà.
07:23 12/4/2026
Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang đàm phán ở cấp độ cao nhất nhiều thập kỷ, trong khi quân đội Mỹ bắt đầu “dọn đường” tại eo biển Hormuz giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.
09:44 12/4/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện võ thuật tại Florida trong lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 21 giờ tại Pakistan. Dưới khán đài, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy ghé sát và thì thầm với ông Trump.
14:39 12/4/2026
Truyền thông Iran đăng tải hình ảnh cho thấy phái đoàn nước này rời Islamabad ngay sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ khép lại mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.
06:46 11/4/2026
Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.
06:46 11/4/2026
Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, Israel vẫn tiến hành không kích dữ dội vào Lebanon. Đặc biệt trong ngày 8/4 theo giờ địa phương, Isreal tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Lebanon tính từ đầu chiến sự. Trong vòng 10 phút, Không quân Israel tiến hành tấn công 100 mục tiêu khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.
06:30 11/4/2026
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ đến Pakistan. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Trump nói về nhiệm vụ đàm phán với Iran của ông Vance: “Chúc ông ấy may mắn. Đây là trách nhiệm lớn”.
06:29 11/4/2026
Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.
16:05 9/4/2026
Ngày 8/4, Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất vào Lebanon trong những ngày gần đây, nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Israel tuyên bố nhắm mục tiêu hơn 100 cơ sở liên quan tới Hezbollah chỉ trong vòng 10 phút tiến hành không kích trong ngày 8/4.