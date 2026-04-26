06:58 24/4/2026
Thế giới
Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/4 phát sóng đoạn video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ vũ trang tiếp cận và lên kiểm soát hai tàu container tại eo biển Hormuz. Hình ảnh cho thấy các xuồng cao tốc treo cờ Iran áp sát mục tiêu trên biển, trong khi binh sĩ mang theo súng tiến lên boong tàu để khống chế.
06:51 24/4/2026
Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và lên tàu một con tàu chở dầu có liên quan đến Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương, sau khi Washington cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các phương tiện bị nghi hỗ trợ Tehran tại vùng biển quốc tế.
19:50 22/4/2026
Hình ảnh do đài đài truyền và phát thanh quốc gia Iran (IRIB) công bố cho thấy Iran triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc diễu hành ủng hộ chính phủ Iran ngày 21/4.
14:45 22/4/2026
Tối 21/4, Iran đã trưng bày tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 cùng nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc tuần hành tại Tehran. Động thái phô diễn sức mạnh này đi kèm tuyên bố về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ trong khu vực.
12:08 22/4/2026
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video với hình ảnh các chiến đấu cơ, tàu chiến và binh sĩ Mỹ đang hoạt động, trích dẫn phát biểu của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper: “Chúng tôi đang tái vũ trang, nâng cấp năng lực và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến, ngay lúc này, trong thời gian ngừng bắn".
07:17 22/4/2026
Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.
06:11 22/4/2026
Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.
09:00 21/4/2026
CENTCOM đã công bố video ghi hình ngày 20/4 cho thấy binh sĩ Mỹ trên trực thăng theo dõi thời gian thực và dùng súng máy phát cảnh báo một tàu hàng khi di chuyển gần các cảng Iran, buộc tàu phải quay đầu.
07:26 21/4/2026
Hãng tin Tasnim dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết, trong khoảng thời gian trên, chỉ duy nhất một tàu chở dầu mang tên Nero rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz, trong khi hai tàu khác di chuyển theo chiều ngược lại, đi vào khu vực.
22:14 20/4/2026
Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “không nghiêm túc” trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran tuyên bố giữ lập trường “thực tế” dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết”.