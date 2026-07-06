Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland
Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.
Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.
Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.
Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.
Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.
Phút 42 trận đấu giữa Mexico và Anh, Julian Quinones có pha dứt điểm tung lưới Pickford rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.