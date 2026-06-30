Bờ Biển Ngà gỡ hòa 1-1 trước Na Uy
Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Antonio Nusa có pha cứa lòng điệu nghệ vào lưới Bờ Biển Ngà mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.
Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của một nhóm CĐV Argentina sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 đang nhận được sự chú ý trên X
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Morocco cho Hà Lan ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 29/6, Stephen Eustaquio có cú sút xa hiểm hóc vào lưới Nam Phi mở tỷ số cho Canada ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.