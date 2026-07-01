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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Highlights Panama 0-2 Anh hinh anh

Highlights Panama 0-2 Anh

18:16 28/6/2026 18:16 28/6/2026 World Cup 2026

Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.

Highlights Croatia 2-1 Ghana hinh anh

Highlights Croatia 2-1 Ghana

18:16 28/6/2026 18:16 28/6/2026 World Cup 2026

Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.

Ao go hoa 3-3 truoc Algeria hinh anh

Áo gỡ hòa 3-3 trước Algeria

12:23 28/6/2026 12:23 28/6/2026 World Cup 2026 2.0K

Sasa Kalajdzic có pha lập công quan trọng ở phút 90+6 giúp Áo cân bằng tỷ số 3-3 trước Algeria ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.

Algeria go hoa 1-1 truoc Ao hinh anh

Algeria gỡ hòa 1-1 trước Áo

11:29 28/6/2026 11:29 28/6/2026 World Cup 2026

Rafik Belghali có pha đi bóng và dứt điểm xuất sắc vào lưới Áo cân bằng tỷ số 1-1 cho Algeria ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.

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