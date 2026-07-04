Giây phút thót tim của CĐV Argentina
Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.
Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.
Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Deroy Duarte ghi bàn vào lưới Argentina gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động viên nạn nhân động đất tại Venezuela của Cristiano Ronaldo đang nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội sáng 4/7.
Rạng sáng 4/7, Mohamed Hany đá phản lưới nhà giúp Australia cân bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Tây Ban Nha xuất sắc đánh bại Áo 3-0 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.