Video Haaland cắt mặt mở tỷ số cho Na Uy
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Thorstvedt giúp Na Uy ấn định chiến thắng ngày ra quân.
Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.
Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.
Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.
Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.
Ayari mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, giúp đội bóng Bắc Âu sớm tạo lợi thế trong trận ra quân trước Tunisia tại khuôn khổ bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.
Không chỉ thi đấu ấn tượng trên sân, Nhật Bản đang xây dựng bản sắc riêng của họ nơi khán đài cổ vũ.
Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Alexander Isak giúp Thụy Điển nới rộng khoảng cách, đồng thời giải tỏa áp lực nơi tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool.