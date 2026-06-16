Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.