Ronaldo nói gì trong ngày tái ngộ Rodrygo
Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.
Đoạn video quay lại buổi phỏng vấn của Riyad Mahrez sau trận đấu với Áo ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6 đang nhận được sự quan tâm của nhiều CĐV trên X.
Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.
Rạng sáng 29/6, Stephen Eustaquio có cú sút xa hiểm hóc vào lưới Nam Phi mở tỷ số cho Canada ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.
Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.
Sáng 28/6, Messi ghi bàn từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026.
Trong lúc World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng, Erling Haaland lại khiến CĐV thích thú với khoảnh khắc thư giãn bên chiếc sandwich trên đường phố New York vào sáng 28/6.
Tối 27/6, hình ảnh CĐV Jordan mời người hâm mộ Argentina thưởng thức mansaf trước giờ bóng lăn trở thành điểm nhấn đẹp về tinh thần giao lưu tại World Cup 2026.
Hình ảnh các tuyển thủ quốc gia Mexico cầu nguyện với hình Đức Mẹ Guadalupe trước mỗi trận đấu tại sân Estadio Azteca đang nhận được sự chú ý của CĐV trên X.
Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, CHDC Congo có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.