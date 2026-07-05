Highlights Canada 0-3 Morocco
Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Sáng 5/7, Mbappe gặp tai nạn hy hữu trong lúc làm nóng trước trận đấu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahighi bàn vào lưới Canada mở tỷ số 1-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahi hoàn tất cú đúp vào lưới Canada nâng tỷ số lên 2-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.