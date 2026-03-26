10:13 26/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.
Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.
Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.
Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.
12:47 24/3/2026
Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ). Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.
Quân đội Israel phát hiện thêm loạt tên lửa từ Iran, yêu cầu người dân khẩn cấp vào nơi trú ẩn. Video lan truyền cho thấy hệ thống phòng không đánh chặn dồn dập trên bầu trời Tel Aviv.
Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video chiến đấu mới, ghi lại cảnh tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” trên các vùng biển trong khu vực Trung Đông
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống và hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Dimona (Israel). Người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết một tòa nhà một tầng tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.