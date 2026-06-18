Phá cửa buồng lái, cứu hành khách khỏi máy bay bốc cháy ở Mỹ
Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội.
Giới chức Mỹ ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 tháng.
Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội.
Một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga gặp nạn tại vùng Irkutsk ở Siberia trong chuyến bay huấn luyện. Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đều thoát nạn sau khi nhảy dù.
Oanh tạc cơ B-52 gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards tại California. Giới chức Mỹ cho biết cả 8 người trên máy bay thiệt mạng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi cơ quan từ chính phủ đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, sẽ ủng hộ quyết định của Lãnh tụ Tối cao về tiến trình đàm phán với Mỹ.
Màn chào sàn Nasdaq trị giá 75 tỷ USD của SpaceX lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử, đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Tren de Aragua, khẳng định băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không còn nơi trú ẩn an toàn.
Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng video được cho là ghi lại khoảnh khắc tàu USS Michael Murphy (DDG 112) phóng tên lửa hành trình Tomahawk để hỗ trợ các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6.
CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.