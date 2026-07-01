Cử chỉ của Deschamps dành cho Mbappe gây sốt
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 1/7, Julian Quinones sút tung lưới Ecuador mở tỷ số 1-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Raul Jimenez có cú sút trái phá vào lưới Ecuador nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mbappe dứt điểm kỹ thuật tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Antonio Nusa có pha cứa lòng điệu nghệ vào lưới Bờ Biển Ngà mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.