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Video Thể thao World Cup 2026

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Video Senegal mo ty so 1-0 hinh anh

Video Senegal mở tỷ số 1-0

8 giờ trước 04:10 27/6/2026 World Cup 2026

Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

Neymar trai long ve Messi hinh anh

Neymar trải lòng về Messi

08:33 26/6/2026 08:33 26/6/2026 Thể thao 1.7K

Nhân dịp sinh nhật Messi hôm 24/6, Neymar đã có những phát biểu đáng chú ý về người đồng đội cũ tại Barcelona.

Highlights CH Czech 0-3 Mexico hinh anh

Highlights CH Czech 0-3 Mexico

02:28 26/6/2026 02:28 26/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.

Highlights Nam Phi 1-0 Han Quoc hinh anh

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc

02:27 26/6/2026 02:27 26/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

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