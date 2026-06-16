Video Lukaku ghi bàn ngay khi vào sân
Sáng 16/6, Romelu Lukaku ghi bàn giúp Bỉ hòa Ai Cập 1-1 thuộc bảng G World Cup 2026.
Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.
Sáng 16/6, Romelu Lukaku ghi bàn giúp Bỉ hòa Ai Cập 1-1 thuộc bảng G World Cup 2026.
Sáng 16/6, Emam Ashour tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm trong trận hòa 1-1 giữa Ai CẬp và Bỉ ở bảng G World Cup 2026.
Sáng 16/6, Maximiliano Araujo giúp Uruguay tránh khỏi thất bại khi gỡ hòa 1-1 trước Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.
Elijah Just có pha dứt điểm xuất sắc vào lưới Iran giúp New Zealand vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 7 trong trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026.
Tình huống bức tốc dứt điểm nhạy bén giúp đại diện Châu Đại Dương tạo lợi thế lớn trước Iran tại trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.
Sáng 16/6, Abdulelah Al-Amri ghi bàn giúp Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở bảng H World Cup 2026.
Sau khi Scotland thắng Haiti 1-0 hôm 14/6, John McGinn nhặt chiếc điện thoại bị rơi của một CĐV rồi chụp selfie, tạo khoảnh khắc đẹp tại World Cup 2026.
Phút 27, Nestor Irankunda ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.
Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.
Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.