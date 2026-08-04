Highlights Myanmar 7-2 Lào
Tối 4/8, Myanmar vượt qua Lào với tỷ số 7-2 ở lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 4/8, Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 4/8, Myanmar vượt qua Lào với tỷ số 7-2 ở lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Campuchia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.
Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.
Tối 1/8, Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 1/8, Philippines vượt qua Lào với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.
Đoạn video ghi lại vụ ẩu đả tại một quán bar có sự xuất hiện của Phil Foden được lan truyền trên X trong đêm 30/7, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Nguyễn Quốc Khánh phiên dịch cho HLV thể lực người Brazil, Brandi Rigato tại U19 Việt Nam. Nguồn: Trẻ PVF-CAND.