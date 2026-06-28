Khoảnh khắc ấm áp của Ronaldo
Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.
Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.
Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.
Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều khi hàng loạt đội tuyển tên tuổi không thể hiện đúng năng lực ở vòng bảng World Cup 2026.
Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.
Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với hàng loạt con số biết nói, từ những cơn mưa bàn thắng đến các kỷ lục lịch sử.
Sasa Kalajdzic có pha lập công quan trọng ở phút 90+6 giúp Áo cân bằng tỷ số 3-3 trước Algeria ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Một CĐV Argentina ghi lại cảnh Emiliano Martinez trực tiếp sắp xếp hàng rào cho đồng đội ở trận gặp Jordan tại lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Lo Celso có cú sút phạt đẳng cấp đưa Argentina vươn lên dẫn 1-0 trước Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Rafik Belghali có pha đi bóng và dứt điểm xuất sắc vào lưới Áo cân bằng tỷ số 1-1 cho Algeria ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Lão tướng Marko Arnautovic dứt điểm quyết đoán đưa Áo vươn lên dẫn 1-0 trước Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.