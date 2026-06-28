Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Panama
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.
Sáng 27/6, Cape Verde hòa 0-0 trước Saudi Arabia ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.
Trên TNT Sports ngày 26/6, cựu danh thủ Manchester United đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc Cristiano Ronaldo luôn phải nhận nhiều chỉ trích hơn các ngôi sao khác.
Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.
Senegal khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq sáng 27/6.
Sau khi Uruguay bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã mất kiên nhẫn và quát thẳng phóng viên trong lúc chờ bắt đầu buổi phỏng vấn sáng 27/6.
Cựu tiền đạo Arsenal có mặt đúng lúc, dứt điểm mở tỷ số cho đại diện châu Phi trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Rạng sáng 26/6, Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp, giúp Bờ Biển Ngà ấn định tỷ số 2-0 trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.