Tuyển Brazil làm gì trước cuộc đối đầu với Nhật Bản?
Tối 28/6, video buổi giao lưu giữa các tuyển thủ Brazil với CĐV tại Houston, Hoa Kỳ trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 gây chú ý trên X.
Chiến thắng 1-0 trước Nam Phi rạng sáng 29/6 giúp Canada trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Tối 28/6, video buổi giao lưu giữa các tuyển thủ Brazil với CĐV tại Houston, Hoa Kỳ trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 gây chú ý trên X.
Tối 28/6, đoạn video về ''sự cố hy hữu'' của một CĐV Argentina sau trận gặp Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Sáng 29/6, hình ảnh các tuyển thủ Canada ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng Nam Phi ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.
Rạng sáng 29/6, Stephen Eustaquio có cú sút xa hiểm hóc vào lưới Nam Phi mở tỷ số cho Canada ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đoạn video quay lại buổi phỏng vấn của Riyad Mahrez sau trận đấu với Áo ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6 đang nhận được sự quan tâm của nhiều CĐV trên X.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.